LIVE | Burgemeesters praten over vervolg maatregelen en vaccinatie

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio krijgen maandag in Utrecht te horen hoe het kabinet verder wil gaan met de coronamaatregelen die op dit moment gelden. Justitieminister Ferd Grapperhaus komt in het Veiligheidsberaad bespreken wat het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie bekend wil maken over de voortzetting van de avondklok en de strikte bezoekbeperking aan huis. De burgemeesters geven daar hun mening over.

Volgens een woordvoerster van de burgemeesters willen zij van coronaminister Hugo de Jonge horen hoe het staat met de vaccinatiestrategie. De Jonge is daarom maandag ook in Utrecht. De voorzitters van de veiligheidsregio’s gaan het maandag daarnaast hebben over „perspectief” ofwel „het licht aan het eind van de tunnel.” De burgemeesters willen hun inwoners kunnen vertellen wanneer er misschien weer wat meer mogelijk is in het land, als alles meezit.

Het Veiligheidsberaad vergadert sinds vorige week maandag niet meer ’s avonds maar aan het eind van de middag, zodat alle deelnemers thuis kunnen zijn voordat de avondklok ingaat. Na afloop van de vergadering, aan het begin van de avond, geven beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, en minister Grapperhaus een toelichting op de besproken onderwerpen.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland:

Brussel draait exportbeperkingen vaccins deels terug

Surinaamse president weer beter, woensdag aan het werk

Polen versoepelt coronamaatregelen onder strenge voorwaarden

Oorlogsveteraan Tom Moore (100) met corona in ziekenhuis

Het Duitse leger stuurt medisch personeel en materieel naar Portugal. Daar kunnen ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten nauwelijks meer aan

Arrestaties bij demonstratie in Brussel

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het coronanieuws van zondag 31 januari.