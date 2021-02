LIVE | Thuiszorgpersoneel ingeënt met overgebleven vaccin

De Limburgse zorgaanbieder Meander heeft afgelopen weekend een groot aantal thuiszorgmedewerkers zelf ingeënt met vaccins die overgebleven waren na vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen. Dat kon door efficiënter gebruik van de eigen beschikbare ampullen, maakte Meander maandag bekend.

„Wij hebben zes doses uit een ampul gehaald, waar er regulier vijf doses uit komen. Daarmee konden we extra medewerkers vaccineren”, aldus bestuursvoorzitter Jack Jansen. Zodoende kon Meander 200 van de 1200 personeelsleden vaccineren.

Meander ging tot deze maatregel over omdat de thuiszorgmedewerkers volgens Jansen „achteraan in de rij staan” met vaccineren. Daardoor dreigt overbelasting. En dat terwijl Meander een hoog ziekteverzuim kent: 170 medewerkers zitten thuis, dat is 13 procent van de thuiszorgmedewerkers.

„Het komt nog te vaak voor dat klanten van de thuiszorg klachten niet melden. In een enkel geval wordt zelfs een vastgestelde besmetting niet gemeld. Daardoor lopen onze mensen onnodig veel risico voor zichzelf en hun omgeving”, stelt Jansen. Volgens hem wordt Meander haast gedwongen om zelf de regie te nemen.

Britse en Israëlische verpleeghuizen ingeënt

Vrijwel alle bewoners van de verpleeghuizen in Engeland zijn al gevaccineerd tegen corona. Bij ruim 10.000 Engelse verpleeghuizen met oudere bewoners is nu een eerste prik aangeboden, aldus de nationale gezondheidsdienst NHS.

De volgende fase tegen corona moet over twee weken in heel Groot-Brittannië zijn bereikt. Het gaat dan om alle andere mensen die het meeste risico lopen bij een besmetting, zoals alle ouderen in verpleeghuizen en hun verzorgers, en alle 70-plussers. In totaal zouden dan 15 miljoen Britten een eerste dosis hebben gekregen.

Door de coronacrisis moeten inmiddels tienduizenden Britten extreem lang op een operatie wachten. Bij het begin van de coronapandemie een jaar geleden stonden er 1600 patiënten op de wachtlijst, inmiddels 192.000. In de ziekenhuizen worden ruim 34.000 Covid-19-patiënten behandeld. Ruim 3800 van hen worden beademd.

Israël: alle verpleeghuisbewoners ingeënt

Ook in Israël zijn nagenoeg alle bewoners en personeel van de verpleeghuizen en zorginstellingen gevaccineerd, behalve als ze niet wilden. Ongeveer 160.000 betrokkenen ontvingen beide doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin. De overgrote meerderheid van de doelgroep ging akkoord met de inenting, meldt Magen David Adom, het Israëlische Rode Kruis.

Israël met zijn 9,3 miljoen inwoners heeft de eerste dosis Pfizer/BioNTech-vaccin al aan ruim 3 miljoen mensen toegediend. Ruim 1,8 miljoen inwoners kregen ook al de tweede, laatste dosis. Het land is daarmee wereldwijd koploper.

