Aantal nieuwe coronabesmettingen met 1192 afgenomen, ook minder ziekenhuisopnames

Het afgelopen etmaal zijn 241 coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen. Dat zijn er 7 minder dan gisteren. Op de intensive care werden 29 patiënten opgenomen, 8 minder dan de dag ervoor. Er liggen nu in totaal 2710 mensen met corona in het ziekenhuis. In de ziekenhuizen bleef de bezetting vrijwel gelijk, want zaterdag lagen er 2703 coronapatiënten in het ziekenhuis.

In 24 uur tijd stierven 47 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. Zaterdag waren dat er 38, vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms overigens pas na een tijdje doorgegeven.