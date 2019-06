OM wil geestelijke horen over bedreiging Wilders

Daarin stelt de PVV-leider dat Nederland heeft gevraagd om de arrestatie en vervolging van de geestelijke, maar het OM stelt dat het slechts gaat om een rechtshulpverzoek voor een verhoor.

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen wanneer het verzoek is gedaan, waar het precies betrekking op heeft en of Pakistaanse autoriteiten al hebben gereageerd op het rechtshulpverzoek.

Cartoonwedstrijd

Vorig jaar was Rizvi de drijvende kracht achter protestmarsen tegen het plan van Geert Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden. Hij is leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP), die de straat op ging nadat de christelijke Asia Bibi in Pakistan was vrijgesproken van godslastering.