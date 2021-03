Tientallen ontvoerde (kind)migranten bevrijd bij grens VS, 9-jarige omgekomen

Volgens het secretariaat voor Veiligheid en Burgerbescherming in de Mexicaanse staat Puebla werden ze drie dagen lang vastgehouden in de stad Amozoc. Uiteindelijk wist een migrant uit Honduras alarm te slaan door een noodoproep te maken.

Na een zoekactie, troffen de autoriteiten 45 vrouwen, 26 mannen en 16 kinderen aan. De migranten komen uit Honduras, El Salvador, Guatemala en Nicaragua. De mensensmokkelaars zouden van plan zijn geweest de groep naar de stad San Luis Potosi, ongeveer zeven uur ten noorden van Amozoc, te brengen, maar om onbekende reden werden ze achtergelaten in het huis. Twee mannen en een vrouw die toezicht hielden bij het huis zijn aangehouden door de politie.

Dringen bij de grens

De afgelopen tijd is het aantal migranten dat via Mexico de grens met de VS probeert te bereiken flink opgelopen, waardoor de druk op de Amerikaanse president Joe Biden toeneemt. Vooral de grote hoeveelheid kinderen die zonder begeleiding reizen, zorgt voor problemen. Alleen al in februari werden ruim 100.000 migranten opgepakt aan de zuidelijke grens, onder wie bijna 10.000 onbegeleide kinderen. De Democraten waren eerder zelf zeer kritisch over het beleid van Trump.

Vrijdag meldden de Amerikaanse autoriteiten dat een negenjarig Mexicaans kind om het leven is gekomen bij een poging de VS te bereiken, door de rivier de Rio Grande over te steken.