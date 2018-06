’Radicalen mogen alléén op verlof na cursus’

Geens zei dit in het parlement tijdens een debat over de aanslag in Luik waarbij de 36-jarige moslim Benjamin Herman dinsdag twee agenten en een student van het leven beroofde. Een cipier van de gevangenis waar de schutter vastzat uitte de zaterdag ervoor nog in een rapport aan de directie zijn zorgen over Hermans radicalisering. Desondanks mocht die maandag 36 uur op verlof gaan. Herman werd na zijn daad door de politie doodgeschoten.

Geens heeft „niet het gevoel dat er fouten zijn gemaakt die absoluut vermeden hadden kunnen worden.” Hij drong wel aan op extra verpleegkundigen en psychologen om mensen met een ’zwak psychologisch profiel’ beter te volgen.

In België kunnen nu alleen veroordeelde seksueel delinquenten worden gedwongen een cursus te volgen om recht op verlof te krijgen.