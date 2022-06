Verdachten betuigen spijt op eerste zittingsdag over de rellen na ADO-Excelsior

„Ik doe dit werk al twintig jaar en heb het nog nooit zo heftig meegemaakt”, zo verklaarde achteraf een van de hondengeleiders die aan het werk was tijdens de rellen na de wedstrijd ADO-Excelsior.

Veel spijt bij de verdachten

De 26-jarige S. was de eerste van de vier verdachte die moest voorkomen wegens hun betrokkenheid bij de rellen na de voor ADO misgelopen promotie. Hij las voor uit een door hem geschreven verklaring: „Ik heb er heel erg, heel erg veel spijt van. Ik weet niet wat me bezielde. Het kwam door de drank.”

Ook de 48-jarige W. , die al eens een stadionverbod van 81 maanden kreeg, had spijt en noemde de drank als mogelijke oorzaak van zijn rol in de rellen. „Ik ben stom geweest.” De verdachte, op krukken, hield een flinke beenwond over nadat hij gebeten werd door een politiehond nadat hij tegen de ME schopte. Hij kreeg een straf opgelegd van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk.

Verdachte Van H., die ook zes maanden waarvan twee voorwaardelijk kreeg opgelegd, zou zich na de wedstrijd, op verschillende momenten tegen de ME hebben gekeerd. Op getoonde beelden is te zien hoe hij in de buurt van het stadion stenen naar de agenten achter een busje gooit. „Dat klopt, ik wilde een beetje meedoen”, gaf hij mompelend toe. „Ik heb totaal niets tegen de politie. Dit is niet hoe ik ben. ”

De laatste verdachte die tijdens de eerste zittingsdag voor moest komen, bekende meteen aan de rechter met een flinke regenpijp naar een agent te hebben geslagen. Waarom kon hij niet verklaren. „Ik ben gewoon helemaal in de war geraakt door de hele situatie op het plein voor het supportershome. Ik heb deze stommiteit toen begon. Duizend maal excuus. Ik wil een bloemetje aan de agent aanbieden en mijn excuses maken. Het spijt me echt ten zeerste,” aldus H. met tranen in zijn ogen. „Wat ik al die mensen heb aangedaan, ik kan wel door de grond zakken.”

De agent liet weten dat het dankzij zijn beschermde kleding en helm was dat hij geen ernstig letsel opliep. Hij kreeg een straf van zes maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk opgelegd vanwege het gebruikte fysieke geweld tegen een agent. De officier eiste een maand minder.

Op een andere dag komen nog enkele al opgepakte verdachten voor. Justitie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden.