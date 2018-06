85 kandidaten voor burgemeesterschap Amsterdam

De vacature werd enkele weken geleden opnieuw opengesteld, omdat de vertrouwenscommissie vond dat er zich te weinig geschikte kandidaten hadden gemeld.

Van de 85 personen die nu gesolliciteerd hebben, hebben of hadden 14 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur. 50 personen hebben een functie daarbuiten en 21 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Commissaris van de koning Johan Remkes gaat binnenkort met de vertrouwenscommissie (bestaande uit 12 personen uit de Amsterdamse gemeenteraad) in overleg om de selectie van benoembare kandidaten waarmee zij in gesprek gaan, te bepalen.

Het streven is om de nieuwe burgemeester vóór het zomerreces te kunnen benoemen.