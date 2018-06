Gewonden door schietpartij sportwedstrijd VS

De schietpartij vond plaats tijdens een American-footballwedstrijd tussen sporters uit verschillende buurten. „Ze begonnen van alle kanten te schieten. Wij gingen midden op het veld op de grond liggen en ze schoten ongeveer twee minuten”, zei een getuige tegen FOX 4.

Een van de vijf slachtoffers is een zwangere vrouw, die in haar bovenlichaam is geraakt. Een tweede vrouw liep een hoofdwond op. Ook zij is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk of gericht is geschoten op de slachtoffers. Zij zijn mogelijk bij toeval geraakt door de rondvliegende kogels.

Chaotische toestanden

De politie is nog op zoek naar betrokkenen en onderzoekt filmpjes die met smartphones zijn gemaakt. Sommige van de beelden verschenen ook op internet en tonen chaotische toestanden op het veld.