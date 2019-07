Treinreizigers vast in tunnel: ’Baby’s trekken het niet’

Een Eurostar-trein zou ’s ochtends een bovenleiding hebben geraakt. Daarom ontstonden grote vertragingen op het hogesnelheidsspoor. De Belgische economieprofessor Paul De Grauwe was een van de gestrande reizigers. Hij meldde VTM Nieuws dat het ’zeer warm’ was in de trein.

Doordat de elektriciteit werd afgesloten voor de reparatie van de leidingen, ging ook de airco uit. Daardoor liepen de temperaturen op tot „zo’n veertig graden”, aldus de professor.

Uiteindelijk moesten de reizigers uitstappen. Ze stonden langer dan een uur stil in een tunnel, waar het gelukkig enigszins koel was, meldt een Engelse passagier op Twitter.

Volgens een andere passagier was het minder aangenaam. „We zitten vast in een tunnel. Baby’s zijn ziek, mensen worden flauw. Ons werd een reddingstrein beloofd maar het duurt inmiddels twee uur.” Later vertelde ze dat ’zo te zien iedereen wel ok is’.

Evacuatie

Inmiddels zijn de reizigers wel op weg naar Brussel. Ze werden geëvacueerd door - tamelijk speciaal - via de gestrande trein naar een nieuwe trein te lopen, blijkt uit video’s die reiziger Tom Theys op Twitter plaatste.

In Brussel worden de Eurostar-reizigers opgevangen. Volgens het bedrijf waren er nog enkele andere treinen die zijn gestrand door de problemen.

Ook reizigers van de gestrande Thalys hadden het niet best. Ook daar werkte de airconditioning niet en kreeg iedereen aan boord water, meldt het AD. De 250 reizigers werden uiteindelijk opgevangen in een sporthal en zijn van daaruit naar het station gebracht.