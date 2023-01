Politie: minder incidenten, maar wel meer arrestaties tijdens jaarwisseling

Dat meldt de politie vrijdag in de jaarwisselingsrapportage. De politie noteerde vooral een afname van vuurwerkincidenten (-51,7 procent), vernieling (-33,5 procent) en overlast (-19,2 procent). In hoeverre de daling het gevolg was van de politie-inzet kan de politie niet zeggen. „Ook het regenachtige weer tijdens de eerste helft van de avond kan een rol hebben gespeeld”, aldus Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie.

„Ook hebben we door intensieve opsporing een recordhoeveelheid verboden vuurwerk van de straat gehouden”, aldus De Meij. „Waar het toch uit de hand dreigde te lopen, lukte het door snel ingrijpen in veel gevallen de lont uit het kruitvat te halen. Massale openbare-ordeverstoringen bleven mede hierdoor uit.”

De 771 arrestaties waren voornamelijk wegens openbare-orde-incidenten, zoals openbare dronkenschap of overlast in horecagebieden, en rijden onder invloed. De politie noemt deze toename „verklaarbaar”, aangezien de afgelopen twee jaarwisselingen vanwege coronamaatregelen onder meer de horeca dicht was.

Bij het Openbaar Ministerie zijn er uiteindelijk 161 mensen aangeleverd vanwege misdrijven tijdens de jaarwisseling. Dat is een daling van 15 procent vergeleken met 2021, toen ging het om 190 verdachten. In de meeste zaken gaat het om geweld tegen hulpverleners, andere mensen of goederen. In elf gevallen gaat het om vuurwerkzaken.

’Ellende’

„Ik kan onmogelijk met een tevreden gevoel terugkijken”, zegt De Meij over de drukste avond van het jaar voor de politie. „Daarvoor heb ik te veel ellende gezien en te veel geweld tegen hulpverleners.” In totaal kregen 155 agenten te maken met geweld, bijvoorbeeld doordat ze bekogeld werden met zwaar vuurwerk. Dat leidde tot verwondingen en gehoorschade. In Den Haag moesten ruim tien agenten tijdens de jaarwisseling naar het ziekenhuis.

„Wij zien een lichte daling in verdachten als het gaat om geweld tegen hulpverleners. Zo waren het er vorig jaar 89 en dit jaar 58. Dat het aantal daalt, maakt het niet minder erg. Iedere vorm van geweld is onacceptabel en tolereren wij niet”, aldus Guus Schram, coördinerend procureur-generaal tijdens de jaarwisseling.