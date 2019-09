OM eist celstraf tegen sadistische boekhouder kerk

Met verduisterd geld betaalde B. vrouwen om zijn extreme sadistische sekswensen uit te voeren. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

DEN HAAG - In hoger beroep is vijf jaar celstraf geëist tegen een oud-penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag wegens seksuele mishandelingen van enkele verstandelijk beperkte of minderjarige vrouwen en van verduistering van ruim 435.000 euro van de kerk. Met het geld betaalde hij de vrouwen om zijn extreme sadistische sekswensen uit te voeren. Zij raakten hier soms door gewond.