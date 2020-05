Venezuela mag voedsel en medicijnen kopen met goud

De centrale bank van Venezuela diende eerder deze maand een claim in bij de Britse bank om een deel van de 31 ton goud te overhandigen. Het edelmetaal is van de regering van Nicolás Maduro maar die wordt niet door Groot-Brittannië erkend als de legitieme leider van het land.

In het akkoord dat is bereikt krijgt de VN het goud direct in handen en krijgt Venezuela onder andere voedsel en medicijnen, liet de chef van de centrale bank van het Zuid-Amerikaanse land weten. Hij zei in een interview dat hij dat van de VN had vernomen. „Het zijn niet mijn woorden, ik zeg niet dat ik voedsel, medicijnen en medische uitrusting ga kopen”, aldus Calixto Ortega. „Het is de VN die het zegt.”