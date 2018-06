Tiener bloedt dood nadat haai zijn penis eraf heeft gebeten

De 18-jarige Jose Ernesto da Silva zwom in het water bij het Piedade-strand bij Recife in het noordoosten van Brazilië. Net op het moment dat strandwachten signaleerden dat hij aan wal moest komen, werd hij aangevallen door de haai.

In het ziekenhuis overleed Jose. Onderweg kreeg hij nog twee hartaanvallen.

Amputatie en operatie

Het linkerbeen van de jongeman werd nog geamputeerd en zijn aderen werden nog vastgemaakt aan zijn geslachtsorganen tijdens een operatie van drie uur, maar zonder succes. Hij had al te veel bloed verloren. Het slachtoffer overleed enkele uren later.

Zijn moeder had nog gezegd dat hij niet mocht gaan zwemmen. In april verloor een 34-jarige toerist zijn been toen hij door een haai werd aangevallen bij hetzelfde strand.

’Ik werd gek’

„Toen ik het hoorde werd ik gek”, vertelde moeder Elisangela dos Anjos (42) aan lokale media, „De buren hoorden mij schreeuwen. Hij was stiekem gegaan.”