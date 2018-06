Koorddansen om nationale eenheid

Eensgezindheid is zeldzaam aan het Binnenhof. Momenten dat partijen van links tot rechts het met elkaar eens zijn, zeker over beladen onderwerpen, komen vrijwel niet voor. Een enkele keer gebeurt het, bijvoorbeeld in 2015 rond de poging om de Rembrandts Marten en Oopjen voor ons land veilig te stellen. Toen stak zelfs SP-leider Emile Roemer zijn nek uit voor de miljoenenaankoop, terwijl PVV-voorman Geert Wilders besloot om zich niet tegen de aanschaf van het nationaal erfgoed te verzetten.