Eerste vrouw in Saoedi-Arabië krijgt rijbewijs

Op beelden is te zien hoe de eerste vrouw haar rijbewijs krijgt. Vrouwen boven de 18 jaar kunnen terecht op rijscholen in vijf steden. Zij kunnen daar onder meer les krijgen van Saoedische vrouwen die hun rijbewijs in het buitenland hebben gehaald.

Vrouwen met een buitenlands rijbewijs kunnen via een andere procedure hun Saoedische rijbewijs aanvragen. „Het is geen geheim dat veel vrouwen in het koninkrijk van Saoedi-Arabië een rijbewijs hebben uit het buitenland”, zei een topfunctionaris.

Vrouwen toestaan een auto te besturen is onderdeel van de progressieve hervormingen die de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman wil doorvoeren. Het doel is om de drempel voor vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt lager te maken.

