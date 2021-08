Zo evacueren andere landen hun burgers en Afghaanse helpers: iedere dag zeven tot tien toestellen naar Kabul

De Britse luchtmacht RAF stuurt elke dag zeven tot tien toestellen naar Afghanistan om Britse burgers en hun Afghaanse helpers op te halen. Woensdag waren er zo’n 300 Britten en 900 Afghanen met militaire toestellen opgehaald uit Kabul. Voor donderdag waren er acht vluchten naar Kabul gepland. Volgens het Britse ministerie van Defensie zullen er geen lege vluchten terugkeren. Onder een eerder evacuatieprogramma waren er al 2000 Afghanen in veiligheid gebracht. Ook werden er 76 Australiërs door de Britse luchtmacht geëvacueerd.

Italiaanse luchtmacht steeg op vanuit Koeweit

Italië heeft zeven toestellen van de Italiaanse luchtmacht ingezet om Afghaanse helpers en hun families uit Kabul te evacueren. Woensdag kwamen de het eerste toestel met 85 Afghanen aan op het vliegveld Fiumicio in Rome. De Afghanen waren in Kabul aan boord gegaan van een C130J van de Italiaanse luchtmacht die uit Koeweit was opgestegen om ze op te halen. De Afghanen werden vervolgens naar Koeweit teruggevlogen, waar ze door een Boeing KC767 naar Rome werden doorgetransporteerd. Twee andere Italiaanse C130-toestellen stonden woensdag klaar om nog eens 150 andere Afghanen op te halen.

Spanje wil tenminste 500 mensen, leden van de ambassadestaf en hun Afghaanse helpers, evacueren uit Afghanistan. Woensdag landde een eerste toestel op het vliegveld van Kabul. Het toestel was vertrokken uit Dubai. Daar staat ook een tweede toestel klaar voor een volgende vlucht. Een derde toestel, met medische apparatuur aan boord, is op weg naar Dubai. Afghanen die werkzaamheden voor de Spaanse ambassade uitgevoerd hebben mogen hun familie meenemen naar Spanje.

Evacués naar Frankrijk

Frankrijk is sinds zondag bezig zijn burgers, ambassadepersoneel en hun Afghaanse helpers terug te halen. Donderdag arriveerde een tweede toestel met 200 Afghanen aan boord in Parijs. Frankrijk zet twee toestellen in die vanuit een Franse basis in de Verenigde Arabische Emiraten opereren. Van daaruit worden de evacués vervolgens naar Frankrijk gevlogen.