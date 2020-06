14-jarige neergestoken, zes jongens aangehouden

Zes jonge verdachten werden aangehouden en geboeid naar een politiecomplex gebracht. Ⓒ Provicom

GOES - Zes minderjarigen uit Vlissingen en Middelburg zijn aangehouden in verband met een steekincident in Goes, waarbij zondag een 14-jarige jongen uit Middelburg gewond raakte. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.