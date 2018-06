De heer H. Wiegel bestaat digitaal niet

Onlangs dronk ik iets met de heer H. Wiegel. Wij zaten op een terras aan de Noordermarkt in Amsterdam en slaagden er steeds net op tijd in weg te duiken voor de GroenLinks-stadswachten belast met de controle op afwijkende gedachten. Hij nam een kopstootje, ik een spaatje rood, want hij heeft een chauffeur en ik niet. De heer H. Wiegel bevestigde toen wat ik bij geruchte al vernomen had: dat-ie digitaal niet bestaat.