Defensie spendeert tientallen miljoenen euro’s aan tweedehands vip-jet

De Gulfstream 650 vervangt de 35 jaar oude Gulfstream IV waarmee de top van Defensie nu nog vliegt. Volgens Defensie is het toestel ’nodig voor het snel en veilig vervoeren van kleine groepen personen zoals de politieke, militaire en ambtelijke top van Defensie naar onder meer (risicovolle) missiegebieden’. Die gebieden zijn vaak niet of lastig te bereiken met commerciële vluchten.

Het vervangende vliegtuig wordt besteld via het Zwitserse bedrijf Jet Aviation. Dat bedrijf gaat het toestel ook ombouwen. Een woordvoerder van Defensie zegt dat nu niet wordt gedeeld wie de vorige eigenaar van het vliegtuig is. Wel is ’gecheckt’ of die vorige eigenaar ’netjes’ is, aldus de woordvoerder. Over de aanschafkosten doet Defensie geen mededelingen, behalve dat voor de vervanging van de Gulfstream tussen de 25 en 100 miljoen euro is uitgetrokken.

Defensie krijgt het vliegtuig in de loop van volgend jaar. Dat is iets later dan gepland, ’vanwege de uitdagende markt van gebruikte zakenvliegtuigen en de beschikbaarheid van onderdelen voor de ombouw’, aldus het ministerie. Het vliegtuig krijgt onder meer een ’zelfbeschermingssysteem’. Met dat systeem wordt het vliegtuig beschermd tegen luchtafweerrakketten. Ook krijgt het toestel vermoedelijk bepantsering, waardoor het bestand is tegen kogels.