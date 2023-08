Britten zetten in op ’eigen’ olie en gas: ’Minder vervuilend dan importeren’

LONDEN - De Britse regering geeft toestemming voor mogelijk honderden nieuwe olie- en gasprojecten in de Noordzee. Volgens de Britse premier Rishi Sunak zullen de projecten helpen bij het realiseren van een CO2-neutrale uitstoot in 2050. Olie en gas blijven volgens hem immers noodzakelijk en het zelf produceren is minder vervuilend dan importeren.

Een boorplatform van BP voor de kust van Noord-Oost Schotland. Ⓒ Foto ANP / Alamy Limited