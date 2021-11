Krabben maar! Eerste officiële vorst van dit jaar, natte sneeuw op komst

Het was weer even wennen voor veel Nederlanders, zo krijgt ook De Telegraaf van verschillende kanten te horen: de krabber moest uit de la! Opmerkelijk is dat niet. Normaal gesproken wordt de eerste vorst in De Bilt al rond 3 november gemeten, nu is dat ruim twee weken later.

Het koudste puntje van Nederland was Eelde. „Daar is het afgekoeld naar -3,2 graden”, meldt Weerplaza.

Eerder werd lokaal al op 16 oktober van dit jaar vorst gemeten in Twente en Limburg, maar meteorologen kijken traditioneel naar het midden van het land, in De Bilt, waar het meetpunt staat.

Ook afgelopen jaar was het een ’laat vorstjaar’. Toen kwam de eerste De Biltvorst pas op 30 november. De vroegste vorst ooit gemeten was overigens in 1971 toen het kwik onder nul dook op 16 september.

In Leeuwarden claimt een fotograaf dat het aan de grond vier graden vroor. „Genoeg voor een flinke laag ijs op de auto's.” Ⓒ Kappers Media

Sneeuw!

Prima, maar wat brengt het weer van vandaag? Deze maandag is het ’vrij zonnig’, zegt Weerplaza. Het blijft droog. Temperaturen kunnen oplopen tot maximaal 9 graden, maar „de komende nacht vriest het in het zuidoosten op veel plaatsen licht, elders blijft het door bewolking boven nul.” Op de koudste plaatsen kan nevel of mist ontstaan.

De rest van de week kent een vergelijkbaar beeld – koud, grijs, af en toe regen – maar wel nog „zacht”, merkt Weeronline op.

In het weekend wordt het minder aantrekkelijk. Een lagedrukgebied zorgt voor ’wisselvallig’ weer, met veelal bewolking, slechts af en toe zon, temperaturen tot maximaal 6 graden en meestal kouder, én aardig wat buien die „soms winters van karakter zijn en gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw”, aldus Weerplaza.