Arnhemse achterstandswijk op ontploffen om horrorclown

Leon Schulz en zijn maatje ’Fox’ zijn woedend op de horrorclown. „Ik zit al negen jaar op vechtsport en weet hoe ik iemand moet uitschakelen.” Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf zeggen een buurtmilitie te hebben opgericht om de horrorclown, als die zich nog één keer vertoont, ongenadig hard te grazen te nemen. De geschminkte ’kindervriend’, die zondag met messen zwaaide naar kinderen in een speeltuintje, is de druppel voor de burgers in de zogeheten prachtwijk waar het al jaren broeit.