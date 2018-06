Vrouw (49) verlost van kanker met nieuwe therapie

Volgens de onderzoekers werden maarliefst 90 miljard kankerdodende immuuncellen in haar lichaam gepompt. De artsen van het gezaghebbende US National Cancer Institute melden dat de therapie nog experimenteel is, maar dat het de potentie heeft om hét middel tegen alle vormen van kanker te worden.

De in Florida woonachtige Perkins had borstkanker in een vergevorderd stadium en kon met conventionele methoden niet geholpen worden. Ook was de kanker uitgezaaid naar haar lever, waar ze een tumor zo groot als een tennisbal had.

„Ongeveer een week na het begin van de therapie begon ik verschil te merken. Ik voelde dat de tumor slonk. Na twee weken was de tumor voor mijn gevoel helemaal weg”, zegt Perkins tegen de BBC. Ze geniet weer van het leven en is druk met backpacken en kajakken.

’Levend medicijn’

De technologie wordt omschreven als een ’levend medicijn’, gemaakt uit lichaamseigen materiaal. „Het gaat hier om de meest specifiek persoonlijke behandeling die je je maar kunt voorstellen”, aldus dr. Steven Rosenberg. „Voordat het op grotere schaal kan worden gebruikt, is echter nog veel onderzoek nodig.”

Ook andere artsen benadrukken dat er nog veel werk gedaan moet worden voordat de behandeling eventueel op grote schaal kan worden toegepast.

Meer details over de genezing zijn te vinden in een publicatie in het wetenschappelijke blad Nature Medicine.