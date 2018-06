Ⓒ GinoPress

Serooskerke - Bij een ongeval met een grasmaaier in het Zeeuwse Serooskerke is een man om het leven gekomen. Vermoedelijk was het slachtoffer het gras bij zijn woning aan het maaien toen hij in een sloot belandde. De man werd in de sloot met de maaier op zich aangetroffen.