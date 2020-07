’Lafaards’ slaan jongen (10) in elkaar en dumpen dure step

De 10-jarige was met zijn step op het skatepark geweest en liep vorige week donderdag naar huis toen vermoedelijk twee tieners hem staande hielden. Het duo was uit op zijn step, maar de jongen gaf die niet zomaar af. „Ze schopten en trapten het mannetje en verdwenen met zijn stuntstep in de richting van de scouting aan de Drogendijk”, meldt de politie op Facebook. „De jongen viel en raakte gewond aan zijn heup en handen.”

De politie zegt de zaak hoog op te nemen en zoekt getuigen. De step werd later op de avond teruggevonden in de bosjes aan de Drogendijk.

Mondkapje op

Het duo was in het zwart gekleed. Ze hadden beiden een capuchon op en zijn ongeveer 1.75 lang. „Het slachtoffer schatte de jongens rond de 19 of 20 jaar oud. Ze hebben een donkere huidskleur en droegen beiden een blauw mondkapje en blauwe plastic handschoenen. Eén van de jongens had uit zijn shirt een wit draadje hangen en een groenkleurig oortje in”, aldus de politie.

