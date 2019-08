Bestuurder lijkwagen krijgt prent terwijl hij overleden man ophaalt

De bestuurder van de lijkwagen had de rouwwagen op een betaald parkeervak geplaatst, zo meldt Tubantia. Terwijl het met het personeel en de nabestaanden van de overledene naar binnen ging, schreef een handhaver van de gemeente Zwolle de waarschuwing uit. Het voertuig had namelijk geen parkeerkaartje achter de ruit.

’Mensonterend’

Overbuurman Johan Vlijm, zag het gebeuren. „Ik heb de diender laten weten: dat doe je toch niet! Er wordt zo een overleden man naar buiten gebracht! De bestuurder is binnen. Maar ja hoor, die bon ging gewoon achter de ruitenwisser”, laat de ontstelde meneer Vlijm aan de regionale krant weten. „Je kan te ver gaan. Dit was mensonterend.”

Ook de uitvaartmedewerker laat weten teleurgesteld te zijn. Door de ophef over de waarschuwing die op straat ontstond, ging de aandacht daar heen in plaats van naar de overledene. Daarnaast was de auto met vlaggen als rouwvervoer zichtbaar en mag deze zonder kaartje geparkeerd staan.

Excuses gemeente

Uitvaartorganisatie Meander laat weten dat er contact met de gemeente is geweest. Volgens de lokale overheid betrof het geen boete, maar een waarschuwing. „Een bonnetje om te waarschuwen dat er eigenlijk een bon uitgeschreven had moeten worden.” Inmiddels heeft de gemeente haar excuses gemaakt.