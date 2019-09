Arrestaties bij protest Gele Hesjes in Nantes

Op beelden op sociale media is te zien dat betogers onder meer een al met platen afgeschermde McDonald’s in Nantes vernielen. Ook circuleren er filmpjes waarop ordetroepen betogers aanhouden en met waterkanonnen bespuiten.

Tijdens de maandenlange betogingen van de Gele Hesjes, vooral gericht tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud voor de middenklasse, is het vaak tot ongeregeldheden en plunderingen gekomen in onder meer Parijs. In het zwart gehulde relschoppers, die als ’casseurs’ (slopers) berucht zijn, maken van de protesten gebruik om te plunderen.

Betogers voor het ministerie van Economische Zaken in Parijs. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Afname

De Gele Hesjes zijn het afgelopen najaar spontaan ontstaan op internet, vooral als reactie op de forse verhogingen van brandstofprijzen waarmee de regering het milieu zei te dienen. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht, maar is inmiddels fors gekrompen. Dat komt mogelijk mede omdat de regering van president Macron snel een hele reeks impopulaire maatregelen heeft ingetrokken.

