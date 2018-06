Wiebes zet versterkingsoperatie Groningen even stop

Wiebes besloot tot tijdelijke stopzetting omdat hij eerst een advies van experts over de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning wil afwachten. De minister hoopt daarmee onnodige maatregelen te voorkomen.

Dat advies moet uiterlijk 1 juli klaar zijn. ,,We moeten de periode van onduidelijkheid zo kort mogelijk houden", aldus de bewindsman. ,,Anders komt er meer verwarring en gedoe." Wiebes liet weten dat de versterking van de 1600 huizen wel doorgaat, maar het is nu afwachten op welke manier.

Deadline

Commissaris van de Koning René Paas noemde maandag 1 juli een harde deadline. ,,De vraag is niet of de versterkingsoperatie doorgaat, maar hoe. Dit moet begin juli helder zijn." Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam sloot zich hierbij aan. ,,We kunnen het ons niet permitteren dat er een langere periode van onzekerheid blijft voor de bewoners".

De regionale bestuurders lieten vorige week hun ongenoegen blijken en stelden dat Wiebes deze versterkingsoperatie niet had mogen uitstellen. Het besluit van Wiebes om de operatie tijdelijk stil te leggen was vorige week aanleiding voor Hans Alders om op te stappen als Nationaal Coördinator Groningen.

Minister Wiebes benadrukte maandag ook dat de NAM, verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen, niet aan tafel zal komen zitten bij de uitvoering van de versterkingsoperatie. Dat, en het sowieso doorgaan van de versterking, beschouwt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) als winst van het overleg.