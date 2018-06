Schok in Italië: man neemt doodleuk 'selfie' bij ernstig ongeval

Een nieuwsfotograaf legde vast hoe een jongeman eind vorige maand vanaf het perron van treinstation Piacenza een foto nam. Naast hem op het spoor lag een vrouw, omringd door hulpverleners. Zij verloor uiteindelijk haar been. Het slachtoffer was mogelijk op het spoor gevallen en aangereden doordat een treindeur aan de verkeerde kant van een wagon opende.

De fotograaf die de foto maakte van het dramatische tafereel, schreef later over ,,barbarisme dat je niet verwacht: de 'selfie' bij een tragedie''. Ook andere commentatoren drukten zich verbijsterd uit. Een twitteraar concludeerde simpelweg dat ,,niets me nog verbaast''.

De politie dwong de man die de selfie nam de betreffende foto te verwijderen. Daar blijft het vermoedelijk bij. De amateurfotograaf zou niet strafbaar bezig zijn geweest.