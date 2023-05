Jonge snelheidsduivel (20) rijdt met 187 over A50, rijbewijs kwijt

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / Ramon van Flymen

UDEN - Een 20-jarige automobilist heeft niet lang van zijn rijbewijs kunnen genieten. De jonge snelheidsduivel, die 1,5 jaar in het bezit is geweest van het roze papiertje, reed met 187 km/u over de A50 ter hoogte van Uden waar slechts 100 is toegestaan.