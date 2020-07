Handjevol boeren zonder tractor op Malieveld

De actiegroep Agractie had voor vrijdagochtend een nieuwe actie aangekondigd. Het zou wel een kleine actie worden omdat boeren donderdagavond ook al van zich lieten horen bij het Binnenhof. Ook gaan boeren protesteren in andere delen van Nederland. Ze moeten vanwege de stikstofuitstoot hun dieren voedsel met minder eiwit gaan geven, maar volgens de boeren is dat niet goed voor hun vee.

De binnenstad van Den Haag is vanwege de actie afgesloten. Er is ook veel politie op de been.

„Een aantal boeren heeft gisteravond al actiegevoerd en we willen ons ook op andere plekken laten zien. Daarom wordt dit een afgeslankte actie”, aldus Kemp, die zegt contact te hebben gehad met de gemeente Den Haag.

Minister Schouten van Landbouw zette haar plan ondanks de actie van de boeren door, maar er werd door de Kamer wel een motie aangenomen dat er nog onderzoek wordt gedaan. Volgens Kemp is dit voor de boeren niet genoeg. „We hebben er geen vertrouwen in dat dit onderzoek er komt. Dit is voor ons geen werkzame oplossing. We blijven daarom actie voeren.”