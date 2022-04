Verdachte vergisontvoering wil naar begrafenis van zijn oma

Zijn advocate Kim van de Wijngaart: „Voor begrafenissen in het buitenland krijgen gedetineerden geen verlof van de gevangenisdirectie. De oma van mijn cliënt is in België overleden en wordt daar begraven. Zijn enige kans om erbij te zijn is via een opschorting van de voorlopige hechtenis. De uitvaart is 2,5 uur rijden van Schie waar hij wordt vastgehouden. Hij zou dat net kunnen halen.”

De officier van justitie verzette zich tijdens de tussentijdse zitting tegen Bilal E. (32) en nog een medeverdachte tegen schorsing van de voorlopige hechtenis: „Er zijn te veel ernstige bezwaren.” E. toonde de rechtbank enkele foto’s van zijn oma om duidelijk te maken hoeveel ze voor hem heeft betekend. „Ze heeft me min of meer grootgebracht.”

Het politieonderzoek naar de geruchtmakende vergisontvoering is inmiddels afgerond. Het dossier bestaat uit 6000 pagina’s. Een groep van negen mannen, waarvan er nog drie voortvluchtig zijn, zouden vorig jaar een 56-jarige man uit Hoofddorp hebben klemgereden en vijf dagen hebben vastgehouden. Toen het bleek om een vergissing te gaan is het slachtoffer in Gouda vrijgelaten door zijn ontvoerders.

De vergisontvoering zou volgens het openbaar ministerie verband houden de vondst van 1899 kilo cocaïne eind juli vorig jaar in de haven van Antwerpen. De inhoudelijke behandeling van de strafzaken tegen de vermeende ontvoerders vindt mogelijk pas volgend jaar plaats.