IJskar te volgen via app

Bashar Al Badri (m) heeft grootste plannen met zijn mobiele ijskarren. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Op een mooie zomerse dag sta je met een groep vrienden of collega’s te genieten van het mooie weer. Iedereen heeft zin in een ijsje, maar een ijssalon is niet nabij. Hoe heerlijk zou het zijn om er één op afroep voor te laten rijden. Met Nijsje wil ondernemer Bashar Al Badri dit mogelijk maken.