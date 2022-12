Spanje geteisterd door vrouwenmoorden: ’Machoterreur moet stoppen’

Deze maand zijn tien vrouwen om het leven gekomen door geweld, veelal gepleegd door hun (ex-)partner. Het is de dodelijkste maand van dit jaar. In totaal kwamen in 2022 zo’n vijftig vrouwen om het leven door partner-gerelateerd geweld.

Woensdag doodde een 52-jarige man in de buurt van Toledo zijn 32-jarige vrouw, die zwanger was van een andere man. Dezelfde dag stak volgens de politie in Madrid een man de 20-jarige dochter van zijn ex dood. Een andere vrouw werd door haar ex-vriend in Bilbao doodgestoken en in Benidorm overleed donderdag een 22-jarige vrouw na een val vanaf de zesde verdieping. Haar vriend van dezelfde leeftijd is aangehouden.

Donderdag was er een crisisbijeenkomst vanwege de toename van het geweld tegen vrouwen. De „reeks vreselijke misdaden die we deze maand hebben meegemaakt” was volgens Grande-Marlaska „zeer frustrerend” en zou moeten dienen als een „wake-upcall”, zei hij tegen journalisten.

’Dit is geen privékwestie’

Alle politie-eenheden worden opgeroepen zich nog beter in te zetten voor de bescherming van vrouwen en kinderen. Ook aan inwoners wordt gevraagd verdachte incidenten te melden. „Dit is geen privékwestie, zoals in het verleden werd gedacht”, stelt de minister. Ook premier Pedro Sanchez sprak zijn afschuw uit. „Het stoppen van gendergeweld gaat ons allemaal aan. Het is essentieel om als samenleving samen op te treden tegen deze plaag”, twitterde hij.