Advocaten in nood om toename aantal bedreigingen: ’We zitten op een kantelpunt’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

De arrestatie en schorsing van Inez Weski valt veel advocaten zwaar. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - De arrestatie van Inez Weski schokte de advocatuur. Haar daaropvolgende schorsing ligt veel collega’s zwaar op de maag. De beroepsgroep heeft al langer te maken met grote druk van cliënten en ondervindt in en buiten kantoor steeds vaker ernstige bedreigingen. De Nederlandse orde van advocaten probeert het tij te keren. Bestuurslid Jeroen Soeteman: „Het is zorgelijk als advocaten bepaalde zaken niet meer willen of kunnen doen.”