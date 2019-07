Niet meer weg te slaan bij pony’s: van wie is deze geit?

Jenny Koekoek vond een geit in haar achtertuin. „Graag zou ik weten van wie hij is, zodat hij weer naar huis kan”, glimlacht Koekoek. Ⓒ Aldo Allessie

Lunteren - De zomer is bij uitstek een seizoen dat honden in het bos worden achtergelaten. Zelfs schildpadden eindigen tijdens vakanties in de parkvijver. In Lunteren doet zich echter een unicum voor: daar is een geit gedumpt.