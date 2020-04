Leger zet voor derde dag op rij helikopters in bij brand Deurnese Peel

Ⓒ ANP

DEURNE - De luchtmacht zet woensdag opnieuw Chinook-blushelikopters in bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Deurnese Peel. De brandweer heeft de grootste moeite het vuur daar onder controle te krijgen, vooral ook omdat een deel van het gebied waar de brand woedt, ontoegankelijk is. Dinsdagavond laat breidde de brand zich nog steeds uit. Ook wordt woensdag gevreesd voor aantrekkende wind.