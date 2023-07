Trump wéér op het matje? Zijn campagne staat het geenszins in de weg

Amsterdam - Donald Trump zegt dat hij binnenkort wordt aangeklaagd in verband met het onderzoek naar de Capitoolbestorming en zijn pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 teniet te doen. Dat zou blijken uit een brief – een zogenoemde target letter – die hij van speciaal aanklager Jack Smith heeft ontvangen. Het zou de tweede federale aanklacht zijn die de oud-president aan zijn broek krijgt, maar of hij daarmee in zijn maag zit?

Oud-president Trump zal zich naar alle waarschijnlijkheid voor de tweede maal voor een federale rechter moeten verantwoorden. Ⓒ ANP / AFP