Hoe lang kan dit doorgaan?

„Doe normaal! Wij wonen hier!", roept een verbijsterde Mart van der Burg, terwijl een asielkraker hem uit zijn voordeur probeert te werken.

Amsterdam - De groep krakende asielzoekers van We are Here heeft gisteren opnieuw haar ware gezicht laten zien. Gevoed door een club linkse asielactivisten, proberen de uitgeprocedeerden uitzetting te voorkomen en verblijfsvergunningen te verkrijgen door al krakend door de hoofdstad te trekken. Daarbij werd gisteren ook fysiek geweld gebruikt. Hoe lang kan dit nog zo doorgaan?