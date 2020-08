Toeristen Curaçao willen niet via ’oranje Aruba’naar huis

Het vliegschema van hun reisorganisatie TUI is een combinatie van Curaçao en Aruba. „Het reisadvies voor Aruba is ineens naar oranje gegaan vanwege een oplopend aantal besmettingen. Wij hebben er 526 reizigers, die per sms op de hoogte zijn. Wij moeten hen naar huis brengen. Dat gebeurt tot 12 augustus op twee geplande vluchten en een extra vlucht”, aldus TUI-woordvoerster Petra Kok.

De vlucht van zondag op maandag is volgens haar een combinatievlucht die van Curaçao via Aruba naar Amsterdam vliegt. „De reizigers die aan boord komen in Aruba zijn, net als bezoekers aan Curaçao en Bonaire, negatief op corona getest voor zij naar de eilanden zijn afgereisd. Passagiers met symptomen of een vermoeden van de virusziekte laten we niet aan boord toe”, aldus Kok.