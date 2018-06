Lek bij douane blijkt veel omvangrijker

Willem P., die voor de Belastingdienst werkte, had toegang tot informatie van alle opsporingsdiensten. Op de foto toevallige voorbijgangers bij een kantoor van de fiscus. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Verdachte Gerrit G. uit de Rotterdamse ’douanierzaak’, over de grootschalige smokkel van drugs via een corrupte beambte in de haven, had er al voor gewaarschuwd. Het lek bij de douane was groter dan politie en justitie dachten.