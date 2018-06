Truckersrijbewijs gewild: ellenlange file voor afrijden

De animo voor grote wagens vertaalt zich in het aantal afgenomen praktijkexamens dat het afgelopen jaar voor vrachtwagens met 24% fors steeg, terwijl de tractor met 23% niet veel achterbleef. Ook de bus (+13%) en taxi (+12%) scoren veel hoger dan in 2016. Daarnaast nam ook afrijden in een personenauto met 3% verder toe.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het CBR dat vandaag uitkomt. De vraag naar het zogenoemd ’groot rijbewijs’ is te verklaren, omdat de banen in de transportsector voor het oprapen liggen. Alleen in die sector zijn er al zo’n 7000 vacatures voor chauffeurs.

„De belangstelling voor CBR-examens blijft nog wel even. Met opnieuw meer dan anderhalf miljoen afgenomen examens en toetsen, nam dit voor het tweede jaar op rij sterk toe”, zegt Nathalie Dingeldein van het CBR. „Maar dat brengt ook problemen met zich mee, omdat we nog altijd kampen met een groot tekort aan examinatoren.”

„Ondanks het overwerk van examinatoren en de werving van weer zestig nieuwe examinatoren konden we de praktijkexamens helaas niet altijd binnen de afgesproken termijnen doen”, stelt Dingeldein. „We hopen er dit jaar nog 112 bij te krijgen, om zo de wachttijden te laten slinken.”

Johan Graal is vrijwilliger bij de brandweer in Hilversum en heeft een vrachtwagenrijbewijs nodig om op de spuitwagen te mogen rijden. „Ik had gehoopt dat ik die al zou hebben, maar door de lange wachttijden mag ik pas eind juni examen doen, terwijl ik er op 1 mei al klaar voor was.”

Carlo Leijdekkers (19) heeft nu een paar maanden zijn D- en E-rijbewijs binnen. „Ik zit nog wel op school, maar het transportbedrijf waar ik nu voor rijd heeft mijn opleiding betaald. Ze hadden behoefte aan personeel.”

„Nu zo veel mensen examen willen doen, is het nog belangrijker dat je alleen afrijdt als je goed bent voorbereid. Nu wordt veel tijd en ruimte in beslag genomen door malafide bedrijfjes die kansloze kandidaten naar het examen sturen. Het zou zeker schelen als consumenten kiezen voor een goede rijschool”, meent Dingeldein van het CBR.

„Het is schrijnend dat circa 1500 rijscholen kandidaten naar het auto-examen laten gaan die verre van klaar zijn voor het rijbewijs. Zeventig procent van hun kandidaten zakt. We zijn in gesprek met het ministerie en de branche over extra maatregelen.”