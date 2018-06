Koning viert 60 jaar Benelux

Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa op archiefbeeld. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Koning Willem-Alexander is dinsdag in Brussel om samen met koning Filip van België en groothertog Henri van Luxemburg het zestigjarige bestaan van de Benelux te vieren. Het thema van de dag is ’Een jonge en groene Benelux’.