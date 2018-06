We Are Here kraakt pand in Amstelveen

Het gaat om een leegstaand kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan. „We hopen in dit pand tijd te hebben om aan onze asielprocedures te werken en het dialoog aan te gaan met de gemeente”, aldus We Are Here in een persbericht.

De Amsterdamse coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wilde de asielzoekers eigenlijk 24-uursopvang geven, maar daar hadden ze zelf geen trek in. Gisteren probeerden ze nog een bewoond pand binnen te dringen aan de Weesperzijde, tot woede van bewoners.

De groep trekt al lange tijd door Amsterdam, waarbij het steeds nieuwe panden probeert te betrekken. Gisterenmiddag werden de asielzoekers door Ymere uit door hen gekraakte panden gezet. Sindsdien probeerde de groep het op verschillende plekken.