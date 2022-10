Braziliaanse presidentskandidaten in de aanval in laatste debat

Het debat op TV Globo, de grootste zender van Brazilië, was het slot van een maandenlange campagne van persoonlijke aanvallen en beledigingen. De twee beschuldigden elkaar onder andere van misleiding. "Stop met liegen, Lula. Het wordt lelijk", zei Bolsonaro. Lula reageerde dat "Brazilianen weten wie de echte leugenaar is".

De presidentskandidaten vechten voor elke stem, omdat de peilingen dicht bij elkaar liggen in het verdeelde land. Lula heeft wel een voorsprong, maar niet groot genoeg om zeker te zijn van de overwinning. De huidige president deed het bij de eerste ronde een stuk beter dan verwacht, maar verloor die wel met een kleine 5 procentpunt. Sindsdien zijn de peilingen nauwelijks veranderd.

Corruptie

Volgens Braziliaanse analisten gaat dit debat waarschijnlijk weinig mensen overtuigen om van stem te veranderen. De harde aanvallen leiden af van de inhoud op belangrijke thema's zoals de zwakke economie, de ontbossing in het Amazonegebied of het buitenlands beleid. Bolsonaro en Lula verweten elkaar vooral corrupt te zijn.

Bolsonaro heeft de laatste maanden zonder bewijzen twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van de verkiezingen. "Het hele systeem is tegen mij", herhaalde hij tijdens het debat. Maar in een interview na afloop suggereerde hij juist de uitslag wel te respecteren. "Wie de meeste stemmen krijgt wint. Dat is democratie." Eerder zei de president dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig is en dat hij de uitkomst alleen accepteert als er "niets abnormaals" gebeurt.