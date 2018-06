’AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog’

In 2013 is besloten de AOW-leeftijd in stappen te verhogen tot 67 jaar in 2021 om te compenseren voor een langere levensverwachting. Een jaar later stijgt hij met nog eens drie maanden.

Volgens de actuarissen stijgt tot 2022 de AOW-leeftijd echter sneller dan de levensverwachting van 65-jarigen. Daardoor ontvangen AOW’ers over hun hele leven juist zo’n 3 procent minder staatspensioen.

„Als het doel is dat alle generaties over een gelijk aantal jaren van hun leven een AOW-uitkering krijgen, dan gaat dit nu te snel”, zegt Daan Kleinloog van het Actuarieel Genootschap in de krant.