Succesvolle vluchteling: krakers We Are Here moeten gewoon terug

Khudro woont met zijn vrouw Aya en twee kinderen in de multiculturele Afrikaanderwijk in Rotterdam. Hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar, waarvan er drieënhalf zijn verstreken, en geldt als succesverhaal: de spreekwoordelijke apotheker uit Aleppo. Osama spreekt vloeiend Nederlands, deed in Nederland een aanvullende opleiding farmacie en werkt nu in een farmaceutisch bedrijf in Woerden.

Khudro verbaast zich over het optreden van de asielkrakers in Amsterdam. „Als die mensen geen recht hebben om hier te zijn, moeten ze toch terug? Voor ons is de oorlog in Syrië de reden dat we naar Nederland kwamen. Maar we zijn hier tijdelijk en als de oorlog ooit afloopt gaan we terug.”

Dat uitgeprocedeerde asielzoekers zomaar huisvesting claimen, kan hij niet begrijpen. „Wij zijn enorm geholpen door de Nederlandse staat. Echt in alles. Maar ik probeer ook om veel terug te geven. Ik heb snel de taal geleerd en ben aan het werk gegaan om maar niet afhankelijk te worden van een uitkering.”

Beeld verpesten

Osama was enige tijd een soort rolmodel en een graag geziene gast in de media. In veel opzichten neemt hij bij Nederlanders die kritisch zijn op immigratie, de angst weg voor de ’vreemdeling’. Deze jongeman met z’n Arabische universiteitsdiploma, z’n energie en daadkracht – en zijn goede Nederlands – overbrugt een soms diepe kloof van wantrouwen.

Is hij niet bang dat de Amsterdamse asielkrakers, met hun onredelijke eisen en hun agressieve optreden, het voor statushouders zoals hij zullen verpesten? „Dat hoop ik niet. Kijk, ik snap wel dat mensen hier naartoe komen omdat ze een beter leven willen. Maar je kunt niet zomaar iemands huis stelen als je bent uitgeprocedeerd. Die procedures zijn echt heel streng, je wordt niet zomaar afgewezen. Ze moeten gewoon terug gaan naar hun land als daar geen oorlog is. Net als wij dat waarschijnlijk ooit zullen doen.”