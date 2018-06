Zon breekt door: morgen 29 graden

Dinsdagochtend begint de dag met veel wolkenvelden, zo schrijft Weeronline. In de loop van de middag breekt de zon door: eerst in het noorden, later in het midden, en uiteindelijk ook in het zuiden. Daar zal de temperatuur vervolgens flink stijgen. In het zuidoosten kan het vandaag 25 graden worden, aan de kust zo’n twintig.

Woensdag wordt het helemaal warm. De zon zal welhaast onophoudelijk schijnen en in het binnenland wordt het ongeveer 26 tot 28 graden. In het zuiden kan de dertig graden worden bereikt. Maar: pas op, zegt Weeronline. „Met zonkracht 6-7 kan een onbeschermde huid al binnen een kwartier verbranden.”

Zonnebrandcrème is dus belangrijk. Aan zee wordt het overigens iets ’kouder’ vanwege een noordenwind, afkomstig van de relatief koude Noordzee. Het belooft dinsdag zo’n 18 tot 20 graden aan de kust te worden.

Donderdag

Ook donderdag wordt het erg warm, vermoedelijk nog ietsjes warmer dan woensdag. Wel is er veel kans op onweer. „Na een vrij zonnige ochtend, trekt vanuit het zuiden bewolking het land binnen en stijgt de kans op een onweersbui. Het zuiden zit op de eerste rij voor bewolking en buien. Meer details over het onweer zijn nu nog niet te geven”, aldus Weeronline.