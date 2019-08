Trump: zinvolle gesprekken over wapenbezit

Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zijn regering „nog altijd zinvolle gesprekken voert” met de Democraten in het Congres over „een of andere vorm van wapenwetgeving.” Aanleiding voor deze gesprekken zijn de schietpartijen onlangs in Dayton en El Paso waarbij in totaal 31 doden en tientallen gewonden vielen.